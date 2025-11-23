2-0. El Leipzig, segundo

El equipo de Ole Werner dejó atrás la derrota sufrida en la anterior sesión contra el Hoffenheim y reemprendió el camino victorioso por el que atravesaba antes.

Sin embargo, el Leipzig no rompió la defensa de su rival, que llevaba cuatro partidos sin perder, hasta la hora de juego cuando un pase de Bote Baku fue culminado por Assan Ouedraogo.

Sentenció el choque en el 80 el austríaco Xaver Schlager tras recibir un balón de su compatriota Christoph Baumgartner.

El Leipzig se pone segundo, a seis puntos del líder, el Bayern Múnich, y desplaza al tercer lugar al Bayer Leverkusen que ganó a domicilio al Wolfsburgo (1-3). El Borussia Dortmund y el Stuttgart, que empataron entre sí, caen a la cuarta y quinta plaza, respectivaemente.

