Sedeco prohíbe la comercialización del juguete “Squeezy Dumplings” por esta razón

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) emitió una resolución oficial para prohibir la comercialización, distribución y uso en todo el país del juguete viral conocido como “Squeezy Dumplings”.

La medida de emergencia se tomó luego de recibir una alerta internacional emitida por la Oficina de Seguridad y Normas de Productos del Reino Unido (OPSS), cuyos análisis de laboratorio confirmaron la presencia de elevados niveles de sustancias tóxicas en el material sintético del producto.

Lea más: Sedeco: sepa cuáles son sus derechos a la hora de realizar una compra

Los estudios técnicos internacionales revelaron una concentración excesiva de benceno, alcanzando unos 20 mg/kg, en la capa exterior de goma con la que los chicos tienen contacto directo al apretar el juguete.

La Sedeco dispuso la retirada preventiva de todas las góndolas, estanterías y plataformas de venta en línea del territorio nacional. Asimismo, insta a las familias a no adquirir y a desecharlo de forma segura si ya lo tienen en sus casas.

Asimismo, los inspectores recordaron que este tipo de muñecos blandos suelen venir rellenos con geles, polvos o bolitas de agua que aumentan el peligro de atragantamiento o irritación en caso de rotura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué es el benceno y por qué representa un peligro?

El benceno es un compuesto químico industrial altamente nocivo que está clasificado a nivel mundial como un potente cancerígeno humano. En dosis elevadas o mediante el contacto repetido con la piel delicada de las criaturas, esta sustancia penetra fácilmente al organismo y genera efectos adversos a corto y largo plazo.

Lea más: Sedeco recibió más de 4.500 reclamos: ¿Qué sectores concentran las quejas?

Los profesionales de la salud advierten que el manejo de materiales contaminados con este químico puede causar irritaciones severas en los ojos, la nariz y la piel, además de sensaciones de ardor en el aparato digestivo si el niño se lleva las manos a la boca tras manipular el objeto

Recomendaciones para las familias y los comerciantes

La Sedeco estableció una serie de pautas de cumplimiento inmediato para la ciudadanía y el sector mercantil. Se exige a los padres y cuidadores revisar las cajas de juguetes de sus hijos, suspender de inmediato el uso del “Squeezy Dumplings” y guardarlo en un lugar inaccesible.

En caso de detectar locales comerciales o vendedores ambulantes que sigan ofreciendo el producto en Asunción o en el interior del país, se solicita realizar la denuncia correspondiente ante los canales oficiales de la Sedeco para que los fiscalizadores procedan a la incautación.

Lea más: Garantía legal, IA e influencers: los cambios que plantea el nuevo Código del Consumidor

Por su parte, los importadores, distribuidores y comerciantes tienen la obligación legal de sacar el lote de exhibición y devolverlo a sus proveedores de origen.

Las librerías, jugueterías y comercios que insistan en vender estos artículos se exponen a multas e intervenciones.