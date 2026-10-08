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08 de octubre de 2026 a la - 21:24

Sedeco prohíbe la comercialización del juguete “Squeezy Dumplings” por esta razón

Producto Squeezy Dumplings con advertencia de Sedeco sobre benceno en un contexto de consumo infantil.
La Sedeco alerta a los padres sobre el retiro de Squeezy Dumplings por riesgo cancerígeno.

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) emitió un comunicado en el que ordena el retiro inmediato del mercado del artículo “Squeezy Dumplings”, que es viral en las redes sociales. Su alerta es tras detectarse benceno, un químico cancerígeno, en su superficie. Piden a los padres sacar el producto de las manos de sus hijos.

Por ABC Color
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La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) emitió una resolución oficial para prohibir la comercialización, distribución y uso en todo el país del juguete viral conocido como “Squeezy Dumplings”.

La medida de emergencia se tomó luego de recibir una alerta internacional emitida por la Oficina de Seguridad y Normas de Productos del Reino Unido (OPSS), cuyos análisis de laboratorio confirmaron la presencia de elevados niveles de sustancias tóxicas en el material sintético del producto.

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Los estudios técnicos internacionales revelaron una concentración excesiva de benceno, alcanzando unos 20 mg/kg, en la capa exterior de goma con la que los chicos tienen contacto directo al apretar el juguete.

La Sedeco dispuso la retirada preventiva de todas las góndolas, estanterías y plataformas de venta en línea del territorio nacional. Asimismo, insta a las familias a no adquirir y a desecharlo de forma segura si ya lo tienen en sus casas.

Asimismo, los inspectores recordaron que este tipo de muñecos blandos suelen venir rellenos con geles, polvos o bolitas de agua que aumentan el peligro de atragantamiento o irritación en caso de rotura.

¿Qué es el benceno y por qué representa un peligro?

El benceno es un compuesto químico industrial altamente nocivo que está clasificado a nivel mundial como un potente cancerígeno humano. En dosis elevadas o mediante el contacto repetido con la piel delicada de las criaturas, esta sustancia penetra fácilmente al organismo y genera efectos adversos a corto y largo plazo.

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Los profesionales de la salud advierten que el manejo de materiales contaminados con este químico puede causar irritaciones severas en los ojos, la nariz y la piel, además de sensaciones de ardor en el aparato digestivo si el niño se lleva las manos a la boca tras manipular el objeto

Recomendaciones para las familias y los comerciantes

La Sedeco estableció una serie de pautas de cumplimiento inmediato para la ciudadanía y el sector mercantil. Se exige a los padres y cuidadores revisar las cajas de juguetes de sus hijos, suspender de inmediato el uso del “Squeezy Dumplings” y guardarlo en un lugar inaccesible.

En caso de detectar locales comerciales o vendedores ambulantes que sigan ofreciendo el producto en Asunción o en el interior del país, se solicita realizar la denuncia correspondiente ante los canales oficiales de la Sedeco para que los fiscalizadores procedan a la incautación.

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Por su parte, los importadores, distribuidores y comerciantes tienen la obligación legal de sacar el lote de exhibición y devolverlo a sus proveedores de origen.

Las librerías, jugueterías y comercios que insistan en vender estos artículos se exponen a multas e intervenciones.