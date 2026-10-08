Esto es lo que dice el senador Nakayama sobre informe del BCP

Luego de que el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, hiciera público el contenido del sobre cerrado enviado por el Banco Central del Paraguay (BCP), las primeras repercusiones políticas no se hicieron esperar. El senador opositor Eduardo Nakayama dio su postura tras revisar los documentos.

Aclaró que no pudo mirar en detalle, pero hasta ahora, concluye que el informe de 31 fojas muestra que el sistema bancario nacional se encuentra estable y que las observaciones hechas a entidades como Ueno Bank fueron subsanadas en tiempo y forma dentro de los márgenes reglamentarios.

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Nakayama fue sincero al señalar que, debido a la complejidad técnica del expediente, utilizó herramientas de inteligencia artificial y recurrirá a consultas con expertos del sector privado para procesar con rapidez los datos del informe.

De acuerdo a su lectura, el documento de la banca matriz responde casi la totalidad de las consultas y demuestra que las inconsistencias detectadas por la Superintendencia de Bancos mediante la central de riesgos fueron corregidas dentro de los plazos.

Pedido de informe tiene relación con fricciones internas en el oficialismo

Para Nakayama, no hace falta ser un especialista para darse cuenta de que la iniciativa, nacida desde las propias filas del cartismo, deja al descubierto un quiebre dentro del oficialismo. El parlamentario comparó este escenario con los cuestionados atropellos cometidos por la denominada “comisión garrote”, cuando sectores políticos intentaron desempolvar expedientes de Banco Atlas para usarlos como garrote político.

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En ese sentido, el senador lanzó una advertencia sobre los peligros de manosear el sistema financiero desde las bancadas del Congreso. Recordó que la clase política debe tener un límite claro y no cruzar la raya de la estabilidad económica, rememorando las trágicas consecuencias de la crisis bancaria sufrida en la década de 1990 durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy.

“Cada vez que los políticos se meten en cuestiones privadas o en la economía, terminan cometiendo atrocidades”, enfatizó Cuestionó duramente que disputas partidarias se lleven al terreno de la banca privada donde solo consiguen ahuyentar inversiones y sembrar desconfianza.

Pide cerrar el debate en el ámbito técnico para evitar incertidumbre

Nakayama consideró acertada la decisión de la presidencia del Senado de abrir el sobre confidencial y socializar su contenido sin demoras. Agregó que la discusión debe volver a los canales institucionales correspondientes: la fiscalización técnica a cargo del BCP y, en caso de existir delitos, el fuero de la Justicia ordinaria.

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La hoja de ruta continuará este viernes con una reunión a puertas cerradas en la Cámara de Senadores, donde las máximas autoridades del Banco Central responderán a las preguntas y aclaraciones de los legisladores.