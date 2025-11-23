2-2. Vancouver derrota a LAFC en los penaltis y se clasifica a la final del Oeste

Será la primera final del Oeste para Vancouver, que este año fue también finalista de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los canadienses esperan rival entre el San Diego y el Minnesota United, que el lunes jugarán la otra semifinal del Oeste.

En la eliminatoria de este sábado, Vancouver abrió el marcador en el minuto 39 con un gol del estadounidense Emmanuel Sabbi y amplió su ventaja de la mano del uruguayo Mahias Laborda justo antes del descanso.

Son Heung-min, que rescató al LAFC con su llegada a Los Ángeles al finalizar la temporada 2024-2025 con el Tottenham, se vistió de héroe para igualar la eliminatoria.

Tras poner el 2-1 en el minuto 60, el surcoreano forzó la prórroga con un excelente disparo de falta que penetró la portería por la escuadra pasados ya cinco minutos del tiempo reglamentario.

La falta tuvo su origen en la segunda amarilla recibida por Tristan Blackmon, que dejó a su equipo con diez para toda la prórroga.

Con todo en contra, Vancouver aguantó la prórroga hasta forzar la tanda de penaltis, en la que se impuso por 4-3 después de que Son Heung-min enviara al poste el primer lanzamiento. Laborda fue el autor del gol decisivo de la tanda.