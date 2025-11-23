Cerro Porteño vence a Libertad y se acerca al título del Torneo Clausura de Paraguay

El Ciclón de Barrio Obrero sumó 43 puntos, uno más que Guaraní, que se aferró a la esperanza de conquistar el título tras imponerse esta jornada por 2-0 a General Caballero en un partido jugado en simultáneo.

El campeón del Clausura se definirá en la última fecha del torneo cuando Cerro Porteño se enfrente al colista Atlético Tembetary y Guaraní choque con Sportivo Luqueño.

Cerro Porteño, alentado por una multitud de hinchas reunidos en su fortín, el estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla', inauguró el marcador en el primer minuto del partido con un cabezazo de Velázquez, seleccionado de Paraguay, que logró conectar un tiro de esquina de Blas Riveros.

Aunque el Gumarelo, décimo con 23 puntos, dominó el balón gran parte del primer tiempo, Cerro Porteño presionó y tuvo varias oportunidades para estirar la ventaja que no supo aprovechar.

Al mismo tiempo, en el estadio Ka'arendy, de la ciudad de Juan León Mallorquín (este), Guaraní superó con autoridad a General Caballero, vigente campeón de la Copa Paraguay, un torneo que reúne a clubes de todas las categorías del fútbol profesional del país.

El Aborigen abrió la cuenta con un gol del defensa central Sebastián Zaracho y aseguró la victoria sobre el final del encuentro con un tanto del delantero Richard Torales.

El viernes, Olimpia goleó por 4-2 al Sportivo Luqueño en su visita al estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá (centro), un resultado que dejó a los dirigidos por el técnico paraguayo Hugo Almeida en séptimo lugar con 25 puntos, los mismos que su rival.

El Luqueño empezó ganando, pero el Decano se impuso con sendos dobletes de sus delanteros Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz.

Deportivo Recoleta también conquistó una victoria por 0-2 ante el 2 de Mayo, que marcha quinto con 32 enteros.

La jornada 21 inició el jueves con un empate 1-1 entre Atlético Tembetary y Trinidense que, con 32 unidades, es cuarto.

Por su parte, Nacional se quedó en la tercera casilla y con 34 enteros tras vencer por 2-0 a Sportivo Ameliano.