Los socios respaldan las cuentas "para seguir consolidando la posición de liderazgo"

Las cifras detalladas por el vicepresidente Pedro López Jiménez, muestran que en el ejercicio 2024/25 el Real Madrid obtuvo un resultado después de impuestos de 24 millones de euros (un incremento del 56 por ciento), con unos ingresos totales de 1.185 millones de euros, sin contar traspasos de jugadores.

Esa cantidad representa un 10 % más que el curso pasado, en el que por primera vez en la historia de un club de fútbol se superó la cota de los 1.000 millones de euros. Le siguieron el PSG (837,8) y el Manchester City (805,9).

"Esta cifra sigue consolidando nuestra posición de liderazgo en la industria del deporte, que nos permite continuar creciendo para poder competir con los mayores gigantes de la NFL y de la NBA. Estamos ya en la recta final de la transformación del estadio Santiago Bernabéu", aseguró Florentino Pérez, que recordó que el recinto cumplirá el 14 de diciembre 78 años.

El beneficio neto después de impuestos de esta temporada ha sido de 24,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 56 % respecto al año anterior, reflejo, según el presidente, de "la gestión rigurosa y eficaz", que "permite calcular la inversión en nuevas infraestructuras al mismo tiempo que reforzar la plantilla deportiva en una política financiera responsable".

El patrimonio neto se sitúa en 598 millones de euros, un crecimiento que para Pérez "es una señal evidente de la fortaleza del balance económico", la situación de tesorería s de 166 millones€ y el club reconoce una deuda neta de 12 millones€ a 30 de junio de 2025.

Tras recordar que el club ha invertido 1.347 millones en el estadio, que "ya comienza a ser un centro de actividad económica y capaz de generar ingresos de forma continuada", el presidente explicó a los socios que tras la reforma el club debe pagar unos 60 millones al año durante 30 años, aunque con su capacidad de ingresar unos 150 millones "las ganancias van a ser muy elevadas".

"Con nuestra capacidad para crecer e innovar con el nuevo Bernabéu y con la función que nos ha caracterizado a lo largo de la historia, haremos frente a los nuevos desafíos para que el Real Madrid siga siendo uno de los grandes referentes mundiales en los próximos años", aseguró Pérez antes de las votaciones, que refrendaron contundentemente las cuentas de la temporada pasada (1.734 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones) y el presupuesto de la presente (1.728 a favor, 5 en contra y 8 abstenciones).