Premier League: Arsenal golea y sigue como líder inalterable

Con 29 puntos, el equipo que dirige Mikel Arteta, que en su anterior partido había tropezado con un empate 2-2 ante el Sunderland, saca ya seis unidades al segundo clasificado, que es ahora el Chelsea, que el sábado venció 2-0 en el terreno del Burnley.

Pero sobre todo, el Arsenal consigue una jugada maestra en este fin de semana respecto a dos grandes adversarios, el Manchester City (3º) y un Liverpool hundido en su crisis (11º), que perdieron el sábado sus respectivos partidos contra Newcastle (2-1) y Nottingham Forest (3-0).

El City baja en esta jornada del segundo al tercer lugar y queda a siete puntos del liderato, mientras que el Liverpool, derrotado en seis de sus últimos siete compromisos ligueros, está ya a 11 puntos de la cima de la clasificación.

No hay límite todavía en la caída estrepitosa del Liverpool, que está más cerca del descenso que del liderato del Arsenal, con una brecha en la cima de seis puntos.

En el otro partido de este domingo en la Premier League, el Aston Villa continuó su escalada y entró en zona Champions (4º) al ganar 2-1 en su visita a un Leeds (18º) en puestos de descenso.

* Resultados de la fecha 12: Sábado: Burnley 0-Chelsea 2, Fulham 1-Sunderland 0, Bournemouth 2-West Ham 2, Liverpool 0-Nottingham 3, Wolverhampton 0-Crystal Palace 2, Brighton 2-Brentford 1, Newcastle 2-Manchester City 1; Domingo: Leeds 1-Aston Villa 2, Arsenal 4-Tottenham 1; Lunes: (17:00 hora paraguaya) Manchester United vs. Everton.