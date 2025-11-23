Un gol del ucraniano Vanat adelanta al Girona al descanso (0-1)

Sevilla, 23 nov (EFE).- Un gol del ucraniano Vladyslav Vanat, a los 20 minutos tras una gran acción entre el marroquí Ounahi y Bryan Gil, pone en ventaja a un efectivo Girona (0-1) al descanso del partido que le enfrenta al Betis en La Cartuja, tras una primera mitad en la que los sevillanos tuvieron más ocasiones, pero no acertaron ante el meta argentino Paulo Gazzaniga.