1-0. Jon Balda da la victoria a la Real B

El partido se disputó en un ambiente gélido y bajo una cortina de agua y la primera acción de peligro fue una gran internada de Amath por el costado izquierdo que Peter Federico no llegó a rematar. El primer disparo fue para los locales en el minuto 9, un zurdazo lejano y desviado de Mariezkurrena.

En el minuto 21 llegó el primer y único tanto del encuentro. Una falta lateral la botó Dani Díaz, la zaga del equipo vallisoletano rechazó el balón y Jon Balda, con la zurda, firmó el 1-0 batiendo por bajo a Guilherme Fernandes.

El Valladolid reaccionó bien al mazazo del gol y Ponceau primero y Amath después pudieron igualar la contienda. Por fortuna para los donostiarras, el meta Fraga se lució y mantuvo por delante a los suyos.

A los pocos minutos, Federico pudo poner el 1-1 con dos ocasiones claras, pero sus remates se marcharon ligeramente desviados.

Mejoró el cuadro visitante, pero los locales, con un lejano remate de Astiazarán, siguieron creando peligro ante la portería del Valladolid. El propio centrocampista donostiarra pudo ampliar la diferencia en el marcador justo antes del descanso, pero su derechazo se marchó muy por encima del marco.

En el segundo acto, Guillermo Almada introdujo a Juanmi Latasa para tratar de remontar el encuentro. A pesar de ello, el Sanse siguió llegando con peligro y el portero del equipo pucelano tuvo que desviar a córner un buen remate de Gorka Carrera dentro del área.

El filial realista estuvo mejor en el primer cuarto de hora de la segunda mitad, aunque ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones para marcar. En el minuto 61, Carrera, el máximo artillero de la Real B, tuvo el 2-0 en una gran contra de los donostiarras, pero el poste derecho de la portería del Valladolid lo impidió.

Con los cambios, el Valladolid creció en el partido y en el minuto 70 Juric estampó en la cruceta un cabezazo a la salida de una falta lateral en lo que fue la ocasión de gol más clara del conjunto visitante.

El Valladolid lo siguió intentando y un remate de Tenés desde el interior del área se marchó arriba (minuto 84).

El filial txuri urdin aguantó bien el resultado y se llevó tres puntos importantísimos para seguir invicto en Anoeta.

Con este resultado, la Real Sociedad B se coloca con 18 puntos y se aúpa hasta la decimotercera plaza de la clasificación, mientras que el Valladolid se mantiene con 20 puntos en la novena posición.

1 - Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda (Agote, m.79); Ibai Aguirre (Peru Rodríguez, m.70), Astiazarán; Dani Díaz (Marchal, m.45), Mariezkurrena (Carbonell, m.63), Ochieng (Darío Ramírez, m.79); y Carrera.

0 - Valladolid: Fernandes; Iván Alejo (Arnu), Tomeo, Torres, Bueno; Juric, Lacheur (Latasa, m.45), Ponceau; Amath Ndiaye (Tenés, m.61), Peter Federico (Chuki, m.61) y Marcos André (Biuk, m.70).

Árbitro: Rafael Sánchez. Amonestó a Carrera (42), Ochieng (48) y Dadie (69) por la Real Sociedad B; y a Iván Alejo (20), Tomeo (73) y Chuki (82) por el Valladolid.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Anoeta ante 1.481 espectadores.