Antony pide "recurrir" su expulsión debido a la "importancia" del derbi

"No tenía intención de golpear a Joel Roca, por eso vamos a intentar recurrir. Yo gané el cuerpo a cuerpo e hice la chilena, pero no lo vi a él porque estaba mirando el balón. Expulsarme fue decisión del VAR, el árbitro sabía que yo no tenía intención de darle", explicó Antony a los periodistas a la salida de la ciudad deportiva del Betis tras el entrenamiento del plantel verdiblanco.

El atacante paulista admitió que "fue muy duro dormir anoche" tras el partido, ya que estuvo "en casa pensando toda la noche" y añadió que ha podido "descansar muy poco", pero confía en las alegaciones que ya ha presentado el Betis, en las que solicita que la acción sea sancionado con una simple amonestación.

Fuentes cercanas al club verdiblanco han explicado a EFE que el recurso se basa en otras acciones similares de esta misma Liga, como la patada en la cara del madridista Mastantuono al defensa del Espanyol Romero el pasado 20 de septiembre, que fueron sancionadas con tarjeta amarilla.