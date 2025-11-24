El Real Madrid prepara ya la visita al Olympiacos con Rüdiger y Tchouaméni

Ambos completaron la sesión sin contratiempos, cogiendo ritmo tras sus respectivas lesiones, y será su estado en el entrenamiento matutino del martes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, antes de viajar a Grecia, lo que marque su presencia o no en la convocatoria de Xabi Alonso.

Otro jugador que da pasos adelante, aunque más lejos de volver, es el argentino Franco Mastantuono. El ex de River Plate se ha perdido los últimos tres encuentros por una pubalgia y este lunes llevó a cabo una parte del entrenamiento con el grupo.

Una sesión en la que los titulares en Elche hicieron trabajo de recuperación y en la que no participaron el austriaco David Alaba, el brasileño Éder Militao ni Dani Carvajal; los tres realizaron trabajo específico de sus respectivas lesiones.

Con estas ausencias, Xabi Alonso puso el foco en la Liga de Campeones, con el objetivo de recuperar la senda de la victoria tras las dudas que ha generado su equipo con los dos empates en Liga y la derrota en Anfield.

Tras estos resultados, la visita al estadio Georgios Karaiskakis para la quinta jornada de la ‘Champions’ se convierte en clave. Por los tres puntos y por poder marcar un punto de inflexión en la mala racha del conjunto blanco.