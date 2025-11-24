El Villarreal visita al Borussia Dortmund obligado como poco a puntuar

La inesperada derrota en Chipre ante el Pafos en la última jornada de la competición y tras haber sacado solo un empate en los anteriores cuatro encuentros, el equipo de Marcelino García Toral necesita al menos ganar en tres de los últimos cuatro encuentros pero no está claro si eso será suficiente para pasar de ronda.

Tras visitar al Borussia, el Villarreal tendrá aún un partido más como visitante,también en Alemania, en el campo del Bayer Leverkusen, y dos como local ante Copenhague y Ajax Amsterdam.

El Villarreal llega a esta cita tras haber regresado del parón por las selecciones nacionales con un trabajado triunfo este sábado ante el Mallorca en La Cerámica gracias a un gol del nigeriano-canadiense Tani Oluwaseyi en el tramo final del encuentro (2-1).

Para este encuentro, Marcelino mantiene las bajas de los lesionados de larga duración Logan Costa y Willy Kambwala, mientras que cuenta con la duda de Santiago Mouriño por molestias en su tobillo derecho.

El Dortmund encara el partido tras haber tenido que conformarse con un empate a tres goles ante el Stuttgart -uno de sus competidores directos por las casillas de la Liga de Campeones- tras haber estado 2-0 por delante en el marcador.

En la Bundesliga el Dortmund sólo ha perdido un partido, ante el intratable Bayern, pero ha cedido muchos puntos en cuatro empates en 11 partidos, lo que lo ha alejado de la posibilidad de luchar por lo más alto.

En la Liga de Campeones la única derrota ha sido un contundente 4-1 encajado ante el Manchester City. Su único partido en casa hasta ahora lo saldó con una victoria, también por 4-1, ante el Athletic, mientras que a domicilio derrotó al Copenhage por 2-4 y empató con el Juventus 4-4.

En general, el Dortmund se ha mostrado en esta temporada como un equipo capaz de grandes momentos pero también con la tendencia a caer en bajones de rendimiento.

Las dos caras del Dortmund a veces se ven durante un mismo partido, como ocurrió el sábado ante el Stuttgart y como había ocurrido en la primera jornada de la Liga de Campeones ante el Juventus, cuando también se dejó remontar una ventaja de dos goles.

El Dortmund suele jugar con una defensa de tres centrales que probablemente mañana estará formada por el capitán Emre Can, flanqueado por Waldemar Anton por la derecha y por Nico Schlottebeck por la izquierda.

Los dos carrileros suelen ser bastante ofensivos y se asocian permanentemente con los dos extremos, Karim Adeyemi y Maximilian Beier.

Para los contrarios, jugar con una defensa adelantada suele implicar riesgos debido a la precisión de los balones largos de Schloterbeck y a la velocidad de Beier y Adeyemi. Entre los dos está el goleador Sehou Guirassy que siempre es un peligro en el área.

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Adeyemi, Guirassy y Beier.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño o Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Thomas Partey, Santi Comesaña, Nicolás Pepe; Gerard Moreno y Tani Oluwaseyi.