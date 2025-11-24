Jon Balda estrena su casillero con un gol que vale por tres en Segunda División española

Un estreno anotador, que llegó en el minuto 22 de encuentro tras un zurdazo desde el centro del área a la derecha de la portería, que vale tres puntos de oro para un equipo vasco que sale de la zona de peligro de la tabla tras quince jornadas disputadas.

En lo más alto de la clasificación goleadora de la categoría de plata del fútbol español siguen Adrián Embarba, delantero del Almería, y Asier Villalibre, atacante del Racing de Santander. Ambos sumaron en esta jornada su noveno tanto y se distanciaron de sus perseguidores.

Los españoles Embarba y Villalibre ven por el retrovisor a Fuentes (Córdoba), al neerlandés Eddahchouri (Deportivo Coruña), al ecuatoriano Jeremy Arévalo (Racing Santander) y al belga Dubasin (Sporting Gijón).

-- Clasificación tras la disputa de la 15ª jornada:

- Con 9 goles: Embarba (Almería); Villalibre (Racing Santander).

- Con 7 goles: Fuentes (Córdoba); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (2p) (Sporting Gijón).

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Arribas (4p) (Almería); Yeremay (1p) (Deportivo); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Andrés Martín (2p) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B).

- Con 5 goles: Puertas y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Martón (1p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez (Málaga).

- Con 4 goles: Villahermosa y Min-su (KOR) (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Cala (1P) (Castellón); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Chupe (Málaga); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Gelabert (Sporting Gijón).

- Con 3 goles: Chirino (NED) (Almería); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Cipenga (CGO), Camara (GUI) y Jakobsen (DEN) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Alemañ y Jorge Pascual (Granada); Enol (Huesca); Jauregi (1p) y Adrián Niño (Málaga); Peio Canales (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p), Amath (SEN) y Chuki (1p) (Valladolid).