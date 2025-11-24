Kovac advierte que el Villarreal es un equipo peligroso para el Dortmund

"Es un equipo que juega bien en su liga. Está por encima del Atlético y sólo ligeramente por debajo de los dos grandes. En la Liga de Campeones no ha logrado lo que tendría que lograr pero eso no lo hace menos peligroso", dijo Kovac en la conferencia de prensa del Dortmund.

El entrenador croata agregó que el Villarrreal es un equipo con jugadores técnicamente muy bien preparados y también con jugadores rápidos que son peligrosos en las transiciones.

Al ser preguntado sobre el empate encajado el sábado ante el Stuttgart en el descuento. un 3-3 tras haber estado por delante en el marcador por 2-0, y de si no hay una tendencia a relajarse en los minutos finales, Kovac dijo no se debe olvidar que su equipo ha marcado también muchos goles a partir del minuto 85.

"Eso muestra que estamos presentes hasta el final. Sin embargo, es verdad que cuando los partidos están apretados necesitamos mayor concentración defensiva de todos los 11 jugadores en los últimos minutos", subrayó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy