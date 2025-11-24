Llorente, baja contra Inter, Oviedo y Barcelona

Después de las molestias sentidas ante el Getafe, que obligaron a su sustitución en el minuto 14 del encuentro, el futbolista estaba a la espera de conocer el alcance exacto de la dolencia.

Finalmente se ha confirmado la lesión muscular, “diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas” al lateral derecho rojiblanco, según informó el club.

“El '14' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explica el parte médico, que, como es habitual, no especifica el periodo de baja, pero este tipo de lesiones requieren al menos un mínimo de dos semanas de recuperación, sino más.

Dentro de esas dos semanas están los partidos frente al Inter, este miércoles en la Liga de Campeones; el Oviedo, en LaLiga el próximo sábado, y el Barcelona, el martes de la semana que viene, también en el campeonato español.

En esos plazos, dependiendo de su evolución, Llorente también podría perderse la visita al Athletic Club del sábado 6 de diciembre.

Si la baja va más allá, en la semana del 8 al 14 de diciembre, el Atlético se mide al PSV Eindhoven y al Valencia.

Llorente es un jugador crucial en el esquema de Diego Simeone, que lo ha situado como lateral derecho o central diestro en las alineaciones iniciales a lo largo de toda la campaña. Nahuel Molina y Marc Pubill son las alternativas en esa posición.