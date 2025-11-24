Marcelino: “Estoy seguro de que ofreceremos un buen nivel competitivo ante el Dortmund”

"Hasta ahora no hemos tenido ese punto de suerte que nos ha hecho falta para rubricar nuestro buen juego”, dijo el técnico, que confió en que el Villarreal ofrezca su mejor versión “en un escenario idílico, donde todo futbolista o entrenador querría estar”.

“Debemos disfrutar de un partido así, ante un gran rival y en un estadio maravilloso", añadió el asturiano, que pronosticó un encuentro “muy intenso”.

“Todos los equipos alemanes juegan a un ritmo muy alto. Debemos controlar el repliegue y alcanzar nuestro máximo nivel. Si nos acercamos a nuestro ‘top’, estaremos muy cerca de la victoria”, argumentó el preparador, que incidió en que la “concentración” será clave.

Marcelino admitió la trascendencia clasificatoria del partido, pero evitó calificarlo como una final.

"Final siempre es el último partido que te da la lucha por un objetivo. Ganar aquí no significa que vayamos a pasar de fase y perder tampoco nos elimina”, explicó el técnico, que admitió que una derrota dejaría al Villarreal “sin margen de error”.

“Claro que queremos vencer, pero para estar cerca de la victoria hay que estar muy acertado en ambas áreas y creer al máximo en nuestro fútbol y en nuestras posibilidades", reiteró.

Marcelino confirmó que el uruguayo Santiago Mouriño estará en condiciones de jugar y destacó que su equipo, desde su regreso al banquillo del Villarreal, “siempre ha demostrado tener orgullo competitivo".

En cuanto a la situación del equipo en la liguilla, el asturiano recordó que el Villarreal ha competido contra “dos campeones de Europa y frente al campeón de la Europa League”.

“A veces el calendario te condiciona y, la verdad, a nosotros no nos ha favorecido. Ahora nos quedan cuatro partidos, dos ante otros dos campeones de Europa, y tenemos claro que vamos a pelear al máximo nuestras opciones de clasificación", afirmó el técnico, que no dio pistas sobre la alineación.

"No tenemos dos unidades para la Liga o Europa; aquí juegan todos todas las competiciones. Todos aceptan su rol y jugarán ante el Dortmund los que consideremos que estén mejor en estos momentos para competir al máximo nivel", sentenció.