Más de 1.700 aficionados acompañarán al Barcelona en Stamford Bridge

En total serán 1.736 hinchas los que animarán al Barça en la capital inglesa, una expedición formada por 1.389 socios y 347 peñistas, con una destacada presencia de 117 peñistas catalanes precedentes de 35 grupos distintos.

Además de las peñas catalanas, sobresale la afluencia de las provenientes de Andalucía (10), Extremadura (9) y de Valencia y la Marina Alta (7).

Asimismo, las peñas europeas también darán apoyo al equipo en el partido contra el Chelsea, con la Penya Blaugrana London of Great Britain, la más numerosa, con 34 personas al frente.