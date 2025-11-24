Oblak: "Mi sueño de ganar la Liga de campeones sigue ahí y espero cumplirlo"

El esloveno manifestó ese deseo durante la gala de los premios Marca del deporte, celebrados en el Real Casino de Madrid, donde recogió su sexto trofeo Zamora al cancerbero menos goleado de LaLiga española.

"Todo mi equipo influye en este trofeo. Nunca eres el menos goleado solo. Todos me ayudan. Es un título colectivo", dijo el portero.

"Gracias a todos. Es muy bonito, pero espero no quedarme solo con seis. Quiero conseguir uno más", añadió.

"Siempre es muy bonito recibir algún premio. Estoy encantado. la pasada fue un temporada bastante buena, pero nunca es la mejor, porque la mejor sería la que viene. Nunca me imaginé ganar tantos zamoras, pero estoy muy contento. Mi sueño de ganar la Liga de campeones sigue ahí y espero cumplirlo", afirmó Oblak. EFE.

