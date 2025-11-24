Oblak y Giuliano siguen al margen; Llorente, baja por una lesión muscular

Ni el guardameta esloveno, que sufrió un golpe en la rodilla derecha hace nueve días con su selección frente a Kosovo, ni el internacional argentino, con unas molestias musculares desde el pasado jueves, participaron en el triunfo por 0-1 de este domingo en el Coliseum, en el que ambos vieron a su equipo desde la grada.

Y ninguno de los dos se ejercitó tampoco con el grupo en la sesión matutina de este lunes, con Oblak en el gimnasio, como toda la pasada semana, y con Giuliano con trabajo específico para su puesta a punto al margen del grupo en un campo anexo, antes del inicio del entrenamiento del grueso de la plantilla en Majadahonda.

A los dos, todavía en duda, se les espera aptos para el encuentro del miércoles contra el Inter en el Metropolitano, en la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que Marcos Llorente es baja segura.

El internacional español, indiscutible en el esquema titular de Simeone, pidió el cambio en el minuto 14 del duelo de este domingo contra el Getafe y padece una lesión muscular, que también lo impedirá jugar contra el Oviedo y el Barcelona.

Llorente se suma en la lista de bajas para el partido de este miércoles a Robin Le Normand, por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, sufrida hace tres semanas frente al Union Saint-Gilloise.