Universitario de Williams Riveros gana la temporada y Cusco termina tras su huella

Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán una serie con partidos de ida y vuelta para definir cual de los dos se enfrenta al Cusco.

Universitario, que ya se proclamó campeón de la temporada al ganar el Apertura y el Clausura, aseguró el primer cupo para Perú en la fase de grupos de la Libertadores.

Su destacada campaña recibió el sábado una mancha al perder su invicto con una derrota por 3-1 ante Chankas, que quedó sexto en el torneo Clausura, pero undécimo en la clasificación general con 47 puntos.

El argentino Franco Torres y los peruanos José Manzaneda y Oshiro Takeuchi sellaron la victoria. El único tanto del conjunto crema fue anotado por José Martínez Rivera. El paraguayo Williams Riveros fue expulsado en el minuto 42.

Universitario acumuló 79 puntos, 12 puntos más que Cusco, que este domingo ganó por 1-2 al Sport Huancayo, octavo con 48. El peruano Piero Magallanes anotó para los de Huancayo. Los visitantes se impusieron con tantos de los argentinos Lucas Colitto y Nicolás Silva.

El delantero argentino del Cusco Facundo Callejo se ha convertido en el máximo goleador de la liga con 36 tantos. Este domingo, Alianza Lima goleó por 3-0 a UTC, de la ciudad de Cajamarca.

El incombustible Paolo Guerrero puso en ventaja a los íntimos y completaron la exihbición Jesús Castillo y el argentino Gaspar Gentile. Alianza queda terminó en el tercer puesto con 65 puntos y es cuarto con 31 en el Torneo Clausura.

También ganó en la última fecha el Sporting Cristal, que jugó contra el Atlético de Grau en Piura y cosechó un 1-2. Anotaron para el equipo celeste el peruano español Cristian Benavente y el delantero peruano estadounidense Diego Otoya y Carlos Salgado hizo lo suyo para el Grau, que se queda en posición duodécima con 38 puntos.

Los celestes acabaron terceros el Clausura con 31 puntos, pero cuarto con 60 unidades en la clasificación total. Alianza Lima y Cristal disputarán un partido de ida y otro de vuelta para definir cual de los dos se enfrenta al Cusco y gana así el segundo cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores, que ya tiene la U al haber ganado el campeonato.

Alianza Atlético ganó por 1-0 a Sport Boys, Alianza Universidad goleó por 3-0 a Juan Pablo II College, Cienciano ganó por 2-1 al Ayacucho y Comerciantes Unidos empató 0-0 con ADT. Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso participarán en la Copa Sudamericana de 2026. EFE