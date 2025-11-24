Valverde: "Siempre me ha gustado el Slavia y admiro el trabajo de Trpisovsky"

"Es la cuarta vez que coincidimos, a mí siempre me ha gustado mucho el Slavia. El año pasado decía a todos que no quiero que me toque el Slavia porque sé que son muy fuertes. Este año igual, tampoco quería jugar contra ellos, aunque este año toda la gente de Bilbao ya les conocía", recordó el entrenador del Athletic el partidazo del Slavia la pasada temporada en San Mamés, aunque acabó perdiendo por la mínima con un gol de Nico Williams.

"Admiro el trabajo de Trpisovsky porque lleva muchos años aquí y elige a jugadores con un punto y un espíritu altísimo. Me encanta la fortaleza con la que juegan y la forma de ir siempre a por el partido sin mirar atrás. Los partidos ante el Slavia son siempre partidos durísimos, con un ritmo terrible y mucha ida y vuelta sin pausa", añadió el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro en el Fortuna Arena, escenario del partido.

De cara al duelo de este martes, Valverde recordó la importancia de lograr una victoria casi obligada para seguir manteniendo opciones de estar en la ronda de eliminatorias, ya que el Athletic sólo ha sumado tres puntos de 12 posibles, mientras que el Slavia todavía no ha ganado y tiene dos puntos.

"Quedan 12 puntos y necesitamos ganar si queremos continuar. Y no solo cuenta la victoria, sino recuperar buenas sensaciones”, avanzó, ya conocedor del ambiente que se crea en el Fortuna Arena. "Conozco este campo, el ambiente es fantástico. Tenemos que estar muy fuertes y salir con la intención de ganar", avisó.

Valverde se mostró partidario de olvidar el 4-0 del sábado en el Camp Nou ante el Barcelona. "Fue un golpe duro, con errores que se pagan. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Nos quedan cuatro partidos en la 'Champions' y ya cada uno te da o te quita mucho", destacó.

Sobre la alineación, adelantó que cuenta con Nico Williams y desveló "alguna molestia" física de Aymeric Laporte, otro internacional, pero no quiso, como es su costumbre, avanzar nada en cuanto al once incial.

"Nico no sé si va a empezar, pero si no lo hace espero que pueda jugar durante el partido. Aunque está un poco dolorido después del esfuerzo de un partido y se trata de que juegue un jugador al 100 por cien. Y, si Nico está al 90 por cien, mejor que juegue uno que esté al 100 por cien", dijo.

También adelantó que para decidir el once tiene que "tener en un poco cuenta los que jugaron los 90 minutos" ante el Barça, el meta Unai Simón y los cuatro defensas, Andoni Gorosabel, Dani Vivián, Laporte y Yuri Berchiche.

"Mañana posiblemente tengamos que hacer algún cambio para mantener al equipo fresco", apuntó, siguiendo su línea habitual en este tipo de encuentros con solo tres días de descanso después del partido anterior.