El arquero al que Azkargorta puso de defensa

Óscar Wirth, que en la actualidad tiene 70 años, sólo disputó 13 partidos oficiales en las dos temporadas (1986-1988) en las que militó en el Real Valladolid, donde el argentino Carlos Alberto Fenoy oficiaba como titular indiscutible, pero nunca olvidará su debut con la camiseta albivioleta.

Lea más: Futbolista uruguayo, condenado en Argentina

“Me tocó actuar como central en el campo del Sevilla, un partido que acabamos ganando por 1-2 (con gol local de José Luis y doblete de Peña para los castellanos). En el camerín, Azkargorta me nombró como volante al repasar la alineación. Durante los entrenamientos, era algo que hacía uno o dos días a la semana. Recuerdo que había jugadores castigados y lesionados, por eso jugué en ese puesto”, rememoró.

El exfutbolista santiaguino recordó que con Vicente Cantatore, ya jugó “medio tiempo en esa posición contra el San Luis de Quillota” y “hasta los 16 años, era una posición que manejaba” , por lo que pudo salir “airoso” en el Sánchez-Pizjuán hasta el punto de que “en Valladolid la gente quería que volviera a actuar ahí, pero sólo fue un día y por algo circunstancial”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wirth, mundialista en España 1982 y compañero en Universidad de Chile de Manuel Pellegrini, hoy entrenador del Betis, calificó a su compatriota de “muy buena persona y muy buen profesional” por tener una “larga trayectoria como técnico” en la que “ha logrado cosas interesantes en diferentes tipos de planteles”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si me preguntan, diría que me gustaría verlo como técnico de la selección chilena, aportando toda la experiencia y la seriedad que tiene”, señaló. EFE