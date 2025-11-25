Eric García: "Tenemos que ser un poco más competitivos en este tipo de partidos"

"Noche 'jodida', veníamos de hacer un buen partido contra el Athletic en casa y creo que hemos empezado bien con un par de ocasiones, pero después encajamos el gol a balón parado, y después obviamente la segunda parte hemos intentado aguantar un poco, y en algún contraataque podíamos hacer daño, pero el 2-0 duele", apuntó el azulgrana.

Acerca del juego del Chelsea, explicó: "Ellos estaban saliendo muy bien de la presión, creo que no hemos sabido ajustarnos bien, hacían salida de tres y nosotros intentábamos saltar con los laterales y era imposible, nos encontraban todo el rato el hombre libre y hemos tenido que ir todo el rato detrás del balón".

Sobre el papel del Barcelona en estas citas europeas, dijo: "Tenemos que ser un poco más competitivos en este tipo de partidos, porque al final ellos te van al duelo a segundos balones y si tu ahí no te haces fuerte y te los ganan es casi imposible ganar", finalizó el jugador que este martes ejerció de mediocentro debido a la ausencia de Pedri.