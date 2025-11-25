Hannah Hampton se impone a Russo y Aitana como futbolista del año para la BBC

Hampton, de 25 años, se proclamó campeona de la Women's Super League, de la Copa de la Liga y de la FA Cup, además de que en verano levantó la Eurocopa con Inglaterra, siendo fundamental a lo largo del torneo y, sobre todo, en la final, donde atajó dos penaltis a España en la tanda que decidió el título.

Alessia Russo, delantera del Arsenal, ha quedado en segunda posición, mientras que Aitana, centrocampista del Barcelona, se ha tenido que conformar con el tercer puesto. Completan el grupo de candidatas Mariona Caldentey, del Arsenal, y Patri Guijarro, del Barcelona.

La ganadora se ha elegido a través de las votaciones de un panel de expertos que incluyó a entrenadores, jugadores y periodistas, teniendo en cuenta las actuaciones entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

Hampton es la segunda portera que se hace con este galardón después de que su compatriota Mary Earps lo ganara en 2023.

