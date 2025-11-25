Hugo Duro sobre su chilena ante el Levante: “Trabajas en el día a día para esos momentos"

“Son quince segundos, pero merece la pena”, dijo Hugo Duro en declaraciones al club mientras veía la repetición de su gol, el cual dijo que ha visto unas veinte veces.

“Gayà pone un buen balón, que se me queda atrás y la única manera de rematar era esa y, por suerte, la enganché bien. Al final el balón de José va perfecto, no va fuerte y va a la altura perfecta, es un golazo”, reconoció.

Con su gol, Hugo Duro se convirtió en el máximo goleador del equipo esta temporada con cuatro goles en Liga. El madrileño lleva un promedio goleador de 1 tanto cada 161 minutos, sin contar los descuentos, que mejora todos los de sus campañas anteriores en la entidad.

Además suma 41 tantos oficiales en el Valencia y escala al puesto 45 de la de clasificación de máximos artilleros del club, por encima de jugadores como Adrian Ilie, Jesús Navarro, Faas Wilkes, Carlos Soler o Gonçalo Guedes.

“Me dio tiempo a girar la cabeza y verla entrar, desde mi punto de vista moló mucho. Cuando cogí el móvil en el vestuario, me habían enviado el gol cincuenta personas. Me gustó mucho la reacción de todos los compañeros. Es lo que más alegría me da y me encanta ver la familia que somos”, afirmó el madrileño.

El delantero del Valencia recordó que en juveniles marcó otro gol de chilena. “Ese remate lo intento también en los entrenamientos, no me suele salir así, lógicamente, pero el tipo de remates de volea me suele salir bastante bien”, aseguró EFE