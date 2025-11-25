Presidente de FIFA, a punto de recibir la ciudadanía libanesa

“El presidente ha informado a Infantino del decreto y los requisitos del expediente para poder completar su implementación”, declaró Hashem Haidar, patrón de la LFA. “El decreto que garantiza la ciudadanía a Infantino llega por ser una figura pública que presta servicios al Líbano”.

Un empleado del gobierno, bajo petición de anonimato, confirmó la oferta. Infantino, de 55 años, es italosuizo y está casado con Leena al-Ashqar, libanesa, que solía trabajar para la LFA. “Todavía no la tengo, pero pronto. Me siento muy bien y muy orgulloso, me siento muy feliz”, declaró Infantino a la emisora libanesa LBCI. “Soy libanés desde hace muchos, muchos años ya, así que es algo bueno formalizarlo” .

Según la web de la LFA, el presidente del Líbano Joseph Aoun ha pedido a Infantino que “complete los documentos legales necesarios y los papeles para finalizar el decreto de ciudadanía libanesa más tarde”. AFP

