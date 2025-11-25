Fútbol Internacional
25 de noviembre de 2025 - 17:34

Presidente de FIFA, a punto de recibir la ciudadanía libanesa

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra a punto de recibir la ciudadanía libanesa.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra a punto de recibir la ciudadanía libanesa.140204+0000 HANDOUT

El presidente libanés Joseph Aoun informó este martes al presidente de la FIFA Gianni Infantino que ha aprobado otorgarle la ciudadanía libanesa, declaró el patrón de la Federación Libanesa de Fútbol (LFA).

Por ABC Color

“El presidente ha informado a Infantino del decreto y los requisitos del expediente para poder completar su implementación”, declaró Hashem Haidar, patrón de la LFA. “El decreto que garantiza la ciudadanía a Infantino llega por ser una figura pública que presta servicios al Líbano”.

Lea más: Futbolista uruguayo condenado por violación

Un empleado del gobierno, bajo petición de anonimato, confirmó la oferta. Infantino, de 55 años, es italosuizo y está casado con Leena al-Ashqar, libanesa, que solía trabajar para la LFA. “Todavía no la tengo, pero pronto. Me siento muy bien y muy orgulloso, me siento muy feliz”, declaró Infantino a la emisora libanesa LBCI. “Soy libanés desde hace muchos, muchos años ya, así que es algo bueno formalizarlo” .

Según la web de la LFA, el presidente del Líbano Joseph Aoun ha pedido a Infantino que “complete los documentos legales necesarios y los papeles para finalizar el decreto de ciudadanía libanesa más tarde”. AFP

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy