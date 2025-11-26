Champions League: Arsenal somete al Bayern

Con esta victoria, y la derrota del Inter ante el Atlético de Madrid (2-1), el Arsenal queda líder en solitario de la liguilla de la Champions con un pleno de 15 puntos.

El neerlandés Jurrien Timber (22’), Noni Madueke (70’) y el brasileño Gabriel Martinelli (77’) anotaron para el cuadro inglés, mientras que puso el empate parcial para el cuadro alemán David Raya (32’).

Atlético baja al Inter

Un gol en el descuento del uruguayo José Giménez dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1). La cabeza de Giménez (minuto 90+3) apareció providencialmente para dejar los tres puntos en el Metropolitano, después de que su compañero argentino Julián Álvarez (9’) adelantara a los colchoneros en el inicio de partido y luego el polaco Piotr Zielinski igualara provisionalmente.

PSG, más que el Tottenham

Con una prodigiosa segunda parte y un triplete del portugués Vitinha, el PSG se impuso por 5-3 al Tottenham en el Parque de los Príncipes. La victoria permite al campeón defensor sumar 12 puntos y ascender a la segunda plaza del grupo, empatado con Bayern de Múnich, Inter de Milán y Real Madrid.

* Resultados de la quinta ronda: Miércoles: Pafos 2-Mónaco 2, Copenhague 3-Kairat Almaty 2, Arsenal 3-Bayern de Múnich 1, Atlético de Madrid 2-Inter de Milán 1, Eintracht Fráncfort 0-Atalanta 3, Liverpool 1-PSV Eindhoven 4, Olympiacos 3-Real Madrid 4, París Saint-Germain 5, Tottenham 3 y Sporting de Lisboa 3-Brujas 0.

Martes: Borussia Dortmund 4-Villarreal 0, Bodo/Glimt 2-Juventus 3, Napoli 2-Qarabag 0, Marsella 2-Newcastle 1, Slavia Praga 0-Athletic 0, Galatasaray 0-Union St-Gilloise 1, Chelsea 3-Barcelona 0, Manchester City 0-Bayer Leverkusen 2 y Ajax 0-Benfica 2.