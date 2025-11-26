Fútbol Internacional
El chileno Suazo, lesionado en el sóleo, se une a bajas de Vargas y Januzaj en el Sevilla

Sevilla (España), 26 nov (EFE).- El lateral zurdo chileno Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido de la pasada jornada ante el Espanyol, ha informado este miércoles el club tras las pruebas a las que ha sido sometido el zaguero, nueva baja para el derbi del próximo domingo ante el Betis.

Por EFE

Gabriel Suazo se suma al centrocampista suizo Rubén Vargas y el extremo belga Adnan Januzaj, quienes sufren sendas lesiones musculares en el bíceps femoral derecho que también se produjeron en el choque ante el conjunto catalán.

La lesión del chileno supone un nuevo contratiempo para el técnico argentino Matías Almeyda, quien no podrá contar con estos jugadores para el partido del próximo domingo ante el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Para el derbi, está también descartado por lesión el francés Tanguy Nianzou y, pendiente de su evolución, el delantero centro Isaac Romero, quien intentó forzar para el duelo ante el Espanyol aunque no pudo llegar, lo que intentará para el choque del domingo.

En contrapartida, Matías Almeyda recupera al central César Azpilicueta, quien ha vuelto a ejercitarse con normalidad con el grupo este miércoles y apunta al choque contra el Betis, para el que el técnico sevillista también recupera a José Ángel Carmona una vez cumplida su sanción por acumulación de amonestaciones.

