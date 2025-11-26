El Liverpool celebra que el autor del atropello masivo se declare culpable

"Nuestro desfile el pasado mayo permitió a un número sin precedentes de aficionados del Liverpool celebrar juntos nuestra victoria por el título de la Premier League, algo que no pudimos hacer en 2020", comenzó el comunicado de la entidad.

"El día de increíble alegría terminó en circunstancias inimaginables y esperamos que la condena de hoy traiga un poco de paz a todos los afectados por este terrible incidente. Nuestros pensamientos están con todos ellos", añadió.

El juez encargado del caso ha establecido que la sentencia firme será entre el 15 y el 16 de diciembre próximos, cerrando así un juicio que ha resultado mucho más corto de lo que se esperaba; de hecho, el jurado había previsto sesiones que se prolongarían hasta seis semanas.

Aquel 26 de mayo, Doyle embistió con su vehículo en varias ocasiones contra grupos de hinchas del Liverpool, concentrados en una calle de la ciudad del noroeste de Inglaterra en unas celebraciones multitudinarias para festejar que el equipo local había ganado el título de Premier League.

En total, la policía, que descartó motivaciones ideológicas, cifró en 130 las víctimas del atropello, con heridas más o menos graves (entre ellos niños y ancianos). Sin embargo, Doyle estaba siendo juzgado por 31 delitos graves cometidos contra 27 personas.

"Queremos dar las gracias a nuestros servicios de emergencia y a las agencias asociadas (la Policía de Merseyside, los Servicios de Ambulancia de North West y St. John, los Bomberos y Rescate de Merseyside) y al público en general, que respondieron con tanta valentía y compasión ese día. Sin duda, sus acciones salvaron vidas y ejemplificaron el espíritu de nuestra ciudad", completó el escrito.