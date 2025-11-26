La alcaldesa de Valencia pide a LaLiga cambiar horario de partido de fútbol por el maratón

Mediante una carta, Catalá ha pedido al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que reconsidere la decisión de poder cambiar el horario después de que la organización trasladara al Valencia la imposibilidad de cambiar la hora de celebración del partido (15.15 GMT).

En el escrito, la alcaldesa trasladó su “preocupación” por la coincidencia de ambos eventos y explicó al presidente que el 5 de noviembre el Ayuntamiento, por medio de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia para trasladarle los problemas que pueden generarse dada la coincidencia de dos eventos masivos: “Ese mismo día, el club nos trasladó que había hablado con LaLiga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario”.

Por ello, la alcaldesa pidió a Tebas que reconsidere esta cuestión: “Te solicito que reconsideres vuestra decisión dada que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000) sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón”.

"La organización de este evento supone, como te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas y que dificultarán el acceso de los aficionados al (estadio de) Mestalla ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15 horas. Por ello, y dado los problemas de acceso de los aficionados al partido de fútbol, solicito que hagas todo cuanto está en tu mano para cambiar el horario previsto”, finalizó el escrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy