Oblak, baja ante el Inter; Giuliano y Nico, en la convocatoria

Aunque el guardameta esloveno se entrenó con el grupo en la sesión del martes, al menos los 15 minutos abiertos a la vista de los medios de comunicación, finalmente no ha entrado en la citación ofrecida este miércoles a mediodía por el técnico, que continuará con Juan Musso en la titularidad y con Salvador Esquivel y Mario de Luis como suplentes, como en Getafe.

Por el contrario, las otras dos dudas (Nico González y Giuliano Simeone) sí están en la lista, a falta de horas para el encuentro en el estadio Metropolitano, con la incógnita de si ambos están disponibles para formar o no en el once titular de Diego Simeone.

El primero no se ejercitó el martes por una indisposición y el segundo ultima la puesta a punto de unas molestias sufridas el pasado jueves. Giuliano no jugó en Getafe por ese motivo.

Aparte de Oblak, el Atlético también sufre las bajas de Robin Le Normand, fuera por tercer choque seguido por una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, y Marcos Llorente, con una lesión muscular sufrida el pasado domingo ante el Getafe.

La convocatoria está formada por 23 jugadores: los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Johnny Cardoso, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Giacomo Raspadori.