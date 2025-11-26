Oscar Trejo, baja frente al Slovan Bratislava por un percance muscular

Trejo, de 37 años, está pendiente de pruebas para determinar el alcance exacto de sus dolencias y, por ese motivo, no se desplazó hasta Bratislava junto al resto de compañeros.

Su ausencia es importante para el Rayo, puesto que es uno de los jugadores con más peso dentro del vestuario, y a nivel personal también supone un revés anímico, ya que el argentino está muy ilusionado jugando en Europa con el equipo madrileño.

Trejo había participado hasta el momento en los cinco partidos de Liga Conferencia disputados por el Rayo frente al Neman Grodno bielorruso, el Shkendija de Macedonia del Norte, el Häcken sueco y el Lech Poznan polaco.