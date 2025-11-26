Weiss: "Tenemos que dar lo mejor, el Rayo es un equipo realmente bueno"

El Slovan Bratislava ocupa el segundo puesto en la clasificación de la liga eslovaca a solo un punto del líder, el Zilina, tras la disputa de catorce jornadas. La realidad en su campeonato nacional es opuesta a la que vive en la Liga Conferencia, competición en la que va antepenúltimo tras sumar tres derrotas en los tres partidos jugados. Por ello este partido es vital ya que todo lo que no sea ganar le dejará cerca de la eliminación.

"El Rayo es un equipo de calidad pero creo que nosotros jugaremos tan bien que la gente nos aplaudirá. Creo que los jugadores que salten al campo seguirán las instrucciones tácticas para intentar ganar. El Rayo Vallecano tiene un juego rápido y táctico y lo practica en la Liga española, para mi la mejor del mundo en cuanto a calidad de juego. La selección española es prácticamente imbatible", dijo Weiss, en conferencia de prensa.

"El Rayo tiene grandes individualidades y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para ganar. Quiero jugar con intensidad pero sabemos que enfrente habrá un equipo realmente bueno. Para la alineación debería presentar un once mezcla de ferocidad de los jóvenes y experiencia táctica de veteranos", concluyó.

Weiss no puede contar con siete jugadores para este partido. Tigran Barseghyan , Mykola Kucharevych, Marko Tolich, Yuri Medvedev, Kelvin Ofori y Sharani Zuberu están lesionados y Sandro Cruz no podrá jugar por sanción.

La nota positiva es el regreso del capitán Vladimír Weiss júnio tras cumplir sanción.