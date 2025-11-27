El Lyon se gusta con el Maccabi y el Estrella Roja sale del precipicio

El cuadro francés, que dirige el portugués Paulo Fonseca, 'atropelló' al equipo israelí desde el minuto cuatro, con el tanto del brasileño Abner Vinicius, hasta el 0-6 que protagonizó el checo Adam Karabec, aunque el gran héroe del partido fue Corentin Tolisso con un triplete.

Ya son 12 los puntos del Lyon en cinco partidos de esta edición de la Liga Europa, los mismos que los del Midtjylland danés y el Aston Villa inglés, pero con mejor porcentaje de goles.

Con cinco puntos menos está el Estrella Roja serbio, que sufrió como nunca para superar al FCSB rumano tras la expulsión tempranera (m.22) del nigeriano Tebo Uchenna (codazo).

Por suerte para los locales apareció el brasileño Bruno Duarte, único goleador del encuentro entre ganadores de Liga de Campeones, siendo en 1986 la del FCSB y en 1991 la del conjunto de Belgrado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El que sufrió tanto como el equipo serbio fue el Betis español, que venció por 2-1 ante el Utrecht neerlandés con goles del colombiano Cucho Hernández y el marroquí Abde Ezzalzouli. Un triunfo que les sitúa en el quinto puesto con 11 puntos y ninguna derrota.

Con el mismo resultado terminó el encuentro entre el Panathinaikos griego, equipo que entrena el español Rafa Benítez, y el Sturm Graz austríaco, con el polaco Karol Swiderski y el italiano Davide Calabria como anotadores.

El técnico español, campeón de Europa con el Liverpool en 2005, se incorporó al Panathinaikos el 24 de octubre en la que fue su vuelta a un banquillo tras 18 meses sin entrenar (Celta).

También destacó la goleada del Stuttgart de Alemania a domicilio ante el Go Ahead Eagles de Países Bajos por 0-4, que coloca a los germanos hasta la duodécima posición con nueve puntos.