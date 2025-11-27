El Mainz tropieza con el Craiova y el Rakow golea al Rapid de Viena

El conjunto alemán, dirigido por el danés Bo Henriksen, sufrió en exceso en casa del Craiova y acabó pagando su mal juego con una derrota. El único gol del partido lo marcó el palestino Assad Al Hamlawi, de penalti, a los 67 minutos. Un tropiezo que le deja en tercera posición con nueve unidades.

El Rakow en cambio, superior en todo momento, goleó con triplete incluido del guineano Lamine Diaby-Fabdiga. El cuadro polaco se instaló en la parte alta de la tabla con ocho puntos, mientras que el equipo austriaco no levanta cabeza y es colista con un pleno de derrotas.

También destacó la derrota del Rayo Vallecano español en casa del Solvan de Bratislava eslovaco por 2-1, un resultado que deja muy frío al cuadro que dirige Íñigo Pérez, con aspiraciones en la parte alta de la clasificación y que se queda con siete puntos en el sexto puesto.

Además se disputó el encuentro entre el AZ Alkmaar, de Países Bajos, contra el Shelbourne irlandés, con una victoria por 2-0 (Mees de Wit; Isak Jensen) balsámica para los locales en su lucha por meterse entre los 24 primeros de la tabla (suben hasta el puesto 16).

El duelo más movido de la zona baja de la clasificación se vivió en Malta, en casa del Hamrun, en la victoria de los locales por 3-1 ante el Lincoln de Gibraltar, en el que hubo un expulsado por equipo (Graeme Torrilla; Vincezo Polito) y 13 tarjetas amarillas.

A falta de disputarse el resto de encuentros de la cuarta jornada (a continuación), el líder es el Samsunspor turco con nueve puntos de nueve posibles (un partido menos), seguido de un Celje esloveno con los mismos pero que perdió su partido por 2-1 ante el Sigma Olomouc de República Checa, además del Mainz (9).