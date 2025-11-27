Fede Valverde asegura que están "más unidos que nunca"

"Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca", aseguró el charrúa en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que apunta que "tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor".

Valverde indica que en el aspecto personal está "trabajando para volver" a su mejor nivel y asevera que Xabi Alonso, el técnico del conjunto blanco, siempre a estado a su "lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo".

"No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca", finaliza el centrocampista uruguayo, cuyo mensaje es respaldado por Vinicius Júnior con la expresión "Mi capitán" y que lo publicó al día siguiente de una semana de críticas y rumores sobre la situación interna de la plantilla en un momento de la campaña en la que enlazaron dos empates en LaLiga EA Sports en los campos del Rayo Vallecano y el Elche y la derrota en Anfield ante el Liverpool, racha que cortó el conjunto blanco al vencer en el Giorgios Karaiskakis con cuatro tantos de Kylian Mbappé y una buena actuación también de Vini.