Mbappé, declarado mejor jugador de la quinta jornada

El atacante galo superó en la elección al portugués Vitinha, autor de un triplete en el triunfo del PSG sobre el Tottenham (5-3); al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, cuyo doblete permitió al Marsella remontar al Newcastle (2-1); y al guineano Serhou Guirassy, que abrió con otros dos tantos el triunfo del Borussia Dortmund sobre el Villarreal (4-0).

Es la segunda vez esta temporada que Mbappé, máximo artillero del torneo con nueve dianas hasta el momento, es elegido mejor jugador de la jornada tras recibir el reconocimiento en la segunda. Los otros elegidos fueron el inglés Marcus Rashford (Barcelona) en la primera, el español Fermín López (Barcelona) en la tercera y el también inglés Phil Foden (Manchester City) en la cuarta.