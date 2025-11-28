1.1. Colombia salva su invicto ante Bolivia que rozó su primer triunfo

Un tiro libre alejado del arco de Marcela Restrepo que anticipó su compañera Gabriela Rodríguez en el minuto 75 le dio a Colombia el empate ante Bolivia que venía ganando con la mínima diferencia.

Con el resultado Colombia consiguió un punto y sigue puntero en la tabla de posiciones , mientras que Bolivia sumó su primera unidad después de dos goleadas ante Ecuador y Chile.

Treinta minutos antes del empate de la selección colombiana, un remate directo de la boliviana Sonia Turihuano al ángulo izquierdo, después de varios remates consecutivos al arco que cuidaba Luz Tapia, le dio a la Verde femenina el triunfo momentáneo.

Dos goles en posición adelantada de la selección colombiana en los 13 primeros minutos del encuentro rompieron con la monotonía del encuentro disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Un disparo cercano de Valerin Loboa en el minuto 6 y un cabezazo de Yirleidis Quejada en el minuto 15 fueron anulados porque ambas jugadoras estaban en posición adelantada.

El primer tiempo volcaron el balón hacia la portería boliviana, donde Jodi Medina se encargó de tapar algunos remates de peligro de las dirigidas por Ángelo Marsiglia.

En el minuto 21 un juego perfecto de Loboa, Linda Caicedo y Wendy Medina, que dejó atrás a la defensa boliviana, terminó en un remate muy cerca del arco de Medina.

Hasta que el minuto 23 el balón logró cruzar el medio campo y la llegada de la capitana boliviana Ana Paula Rojas con un tiro directo al travesaño le dio esperanza a las locales de abrir el marcador.

En los primeros segundos del periodo complementario fue Turihuano quien anotó el único gol que le regalaba hasta ese momento la hazaña de Bolivia, aunque las locales no pudieron aguantar el resultado.

Fue Rodríguez quien quebró la resistencia de la portera boliviana y le dio a la selección cafetalera el alivio de no perder el invicto.

En la etapa final Colombia tuvo algunas llegadas pero no pudo definir por falta de precisión a la hora de anotar, mientras que Bolivia terminó defendiendo el arco a toda costa.

1. Bolivia: Jodi Liliana Medina; Karen Rodríguez, Yuditza Salvatierra, Aide Mendiola, Raquel Soliz; Ilsen Rodríguez, Karla Ticona (m.90,Dione Hurtado), Carla Méndez (m.90, Mayli Miranda); Ana Paula Rojas, Sonia Turihuano (m.98, Eyda Serrudo) y Abigail Quiroz.

1. Colombia: Khaterine Tapia; Manuela Vanegas, Daniela Arias, Carolina Arias (m.70, Greicy Landazury), Yirleidis Quejada (m.70, Ivonne Chacón); Gabriela Rodríguez, Marcela Restrepo, Valerin Loboa, Ilana Izquierdo; Linda Caicedo y Wendy Bonilla (m.70, Jorelyn Carabalí).

Goles: 1-0,m.45: Sonia Turihuano. 1-1, m.75: Gabriela Rodríguez.

Árbitra: La venezolana Stefani Andrea Escobar amonestó a Salvatierra.