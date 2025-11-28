2-0. Nico Paz y Alberto Moreno asientan al Como en Europa

Lleva once partidos sin perder el conjunto de Cesc Fábregas, que incluyó en su once inicial a Jacobo Ramón, Alberto Moreno y Jesús Rodríguez y en el banquillo a Álvaro Morata y Alex Valle, que no tuvieron minutos.

El Como se hizo fuerte en el estadio Giuseppe Sinigaglia, donde encarriló el marcador al cuarto de hora, en un córner hacia Maxence Caqueret, que centró a Alberto Moreno y éste disparó desde la frontal. La pelota le cayó al griego Anastasios Douvikas, que batió al bosnio Arijanet Muric.

El segundo gol que sentenció el choque llegó al inicio de la segunda parte, en el minuto 53, tras una gran asistencia de Nico Paz, en la línea de tres cuartos, a la media vuelta, hacia el punto de penalti del área del Sassuolo que, de cabeza, aprovechó Alberto Moreno para hacer el segundo.

La victoria asienta al Como en el sexto puesto igualado a puntos con el Bolonia, quinto, e Inter Milan, cuarto, que todavía tienen que jugar sus partidos de la duodécima jornada.

