Boca conmemora 25 años de la conquista de la Intercontinental a expensas del Real Madrid

El xeneize utilizó su canal de YouTube para reproducir aquel partido desde la misma hora en que 25 años atrás se produjo la hazaña, con dos goles del delantero Martín Palermo.

El club argentino divulgó un video que resume aquel encuentro disputado en la fría noche de Tokio el 28 de noviembre de 2000 junto con el mensaje en clave cinematográfica: "De La Boca hasta Japón: Campeones Intercontinentales” (2000) Dir: Carlos Bianchi. Tokio,Japón".

Aquel equipo azul y oro, que alineó a los colombianos Óscar Córdoba, Jorge 'el Patrón' Bermúdez y Mauricio 'Chicho' Serna, era conducido en el campo Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución, y su entrenador era Carlos Bianchi, uno de los más exitosos del fútbol suramericano.

Real Madrid alineó para aquella final a estrellas como Figo, Raúl, Fernando Hierro y un joven Iker Casillas, pero apenas pudo descontar con un fuerte remate del lateral brasileño Roberto Carlos, y fue derrotado por el orden táctico y la férrea defensa que caracterizaban al conjunto argentino.

Palermo abrió el marcador a los 2 minutos del primer tiempo tras empujar a la red un centro de Marcelo Delgado, y a los 6 de la primera etapa definió ante Casillas tras una larga corrida disputada con el lateral camerunés Fotso Geremi para alcanzar un preciso pase largo de Riquelme.

En 2000, la Copa Intercontinental enfrentaba en un partido único al campeón de la Copa Libertadores de América (título conseguido por Boca ante el brasileño Palmeiras) contra el campeón de la Copa de Campeones de Europa (que Real Madrid había obtenido tras vencer en la final a Valencia).

Aquella fue la segunda Intercontinental lograda por Boca Juniors, tras la obtenida en 1977. Tres años más tarde, en 2003, consiguió su tercera y última hasta el momento al derrotar al Milán de Italia.