Carragher, leyenda del Liverpool, le da una semana a Slot para salvar su puesto

Los 'Reds' han perdido sus tres últimos partidos y son decimoterceros en la Champions League y duodécimos en la Premier League, además de estar inmersos en su peor racha de resultados en más de setenta años.

Esto ha animado los primeros rumores sobre un posible despido de Arne Slot, que aun así ha asegurado que tiene la confianza de la directiva y que no está preocupado por su puesto porque tiene otras cosas más importantes en la cabeza, como revertir la situación actual del equipo.

"Arne Slot tiene una semana para salvar su puesto", escribió Carragher en un artículo en "The Telegraph" y aludiendo a los tres partidos que tiene por delante el Liverpool, ante West Ham United, Sunderland y Leeds United.

"Todo lo que sea conseguir menos de siete puntos convertirá la situación en insostenible. No importa las buenas intenciones del técnico, el Liverpool no puede aguantar la caída de nivel de los últimos tres meses. Nadie sabe mejor que yo lo que dolería esa realidad a mi club, porque el Liverpool no despide entrenadores así porque sí, especialmente a aquellos que han traído grandes éxitos", apuntó.

El ahora comentarista en televisión aseguró que las decisiones tomadas en el mercado de verano crearon una plantilla "descompensada", especialmente por fichar a Alexander Isak y Hugo Ekitike.

"Es como apostar por dos caballos en la misma carrera. No compras a un delantero por 95 millones y dos semanas más tarde a otro por 150, porque si compiten por la misma posición solo uno de ellos va a ganar. No es algo que vaya a funcionar. El error estuvo completo por no pagar lo que hubiera sido necesario para traer a Marc Guéhi. Por diez millones pueden acabar perdiendo 100 si la temporada que viene no se meten en Champions, a no ser que fichen a un central en enero", subrayó.