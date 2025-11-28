Dos aficionados del Young Boys detenidos por los incidentes contra el Aston Villa

Durante el encuentro, que se saldó con triunfo por 2-1 para los de Birmingham, los aficionados visitantes lanzaron objetos a Donyell Malen que impactaron en el jugador holandés, autor de los dos goles.

Según "Sky Sports", además de vasos, dichos aficionados también lanzaron monedas al campo y asientos rotos.

La policía de Birmingham ha confirmado que dos aficionados del Young Boys han sido detenidos como sospechosos de agredir a un agente de policía.

Paul Minor, superintendente, aseguró que no van a tolerar la violencia de cualquier tipo en los partidos de fútbol, y que, mientras que la mayoría del público se comportó de buena manera, una minoría de los visitantes "ocasionó violencia y estropeó el encuentro".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se está llevando a cabo una investigación y los policías están revisando las cámaras que llevan equipadas en el cuerpo y las de seguridad del estadio.

Unai Emery, técnico del Aston Villa, habló de los incidentes después del partido y lo calificó de innecesario.

"Hay que respetar a los dos equipos. No es necesario que se viva un momento como este. Respeto. Creo que Malen está bien", dijo el entrenador español.