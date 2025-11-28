Filipe Luís afirma que Flamengo está en final gracias a Simeone: "Me hizo más ambicioso"

"Todo el mundo sabe el cariño que tengo por él. Es una persona que no solo me ha mejorado como futbolista, me ha cambiado la forma de pensar", explicó Filipe en la rueda de prensa previa a la final que Flamengo jugará el sábado contra Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.

"Me hizo una persona más competitiva y ambiciosa, y estoy aquí gracias a él porque él me ha inspirado a inspirar personas. Estoy muy agradecido con él", añadió.

El brasileño explicó que, como entrenador, tiene conceptos tácticos de Simeone, y también de otros técnicos con los que también trabajó, así como de otros con los que nunca ha trabajado. "Al final nos copiamos cosas unos de otros", especificó.

Filipe, que ganó dos Copas Libertadores con Flamengo como jugador, una de ellas precisamente en Lima, señaló que la forma de afrontar ahora una final como entrenador es muy distinta.

"Como jugador pensaba exclusivamente en lo que yo iba a hacer en el campo y en mis piernas. Era mucho más individual y me centraba en el rival que tenía que marcar. Ahora tengo pensar mucho más en lo colectivo, entender cómo juega el Palmeiras y cómo lo vamos a hacer nosotros para trasladarlo a los jugadores. Una vez que entren ellos en el campo, son ellos quien resuelven", apuntó.

Preguntado por su futuro, tras llevar poco más de un año como entrenador del Flamengo, indicó que no está pensando en eso y que su cabeza está en el equipo y en tener bajo control todo lo que pueda para traspasarlo a sus jugadores.

"Yo siempre creí, porque aprendí del 'Cholo' ir partido a partido. Creo en lo que hago y en la ambición que tengo. No miro para atrás. Es muy difícil llegar a una final. Para los dos equipos fue muy difícil. Lo valoramos mucho y por eso queremos hacer un gran partido", apuntó Filipe.

El exfutbolista de Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea respondió así a las comparaciones de la final de 2021 que Flamengo perdió precisamente contra Palmeiras.

"Son momentos diferentes. Está claro que aquella derrota quedó grabada en los aficionados, pero desde entonces muchos jugadores son nuevo, y el entrenador es otro Tenemos que disfrutar el momento", sostuvo.

Filipe reconoció que no sabe con exactitud lo que hará Palmeiras pero "todo el mundo lo conoce y no va a cambiar mucho su forma de jugar", por lo que anticipó que será un partido "que va a estar realmente en los detalles".

"Lo que estoy viviendo en Flamengo es un orgullo u privilegio", enfatizó el entrenador al recordar la multitudinaria despedida que tuvo el equipo carioca de Río de Janeiro antes de tomar el avión para Lima, donde un grupo de hinchas llegó a entrar al autobús del equipo por el techo.

"Fue muy grato, y eso pasa porque la gente siente esa energía y comunión con el equipo y quiere demostrar esa energía. La mayoría de los aficionados no logran ir al estadio, y es su forma muy pura de demostrar el amor que sienten por el escudo. Es una cosa que no da para explicar con palabras. Vivir eso es muy gratificante y nos da esa fuerza saber por quiénes estamos luchando", dijo.

El ganador de esta final se convertirá en el primer equipo brasileño en atesorar cuatro trofeos de la Copa Libertadores, la mayor competición de clubes de Sudamérica.