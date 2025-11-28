Final de la Copa Libertadores: Palmeiras y Flamengo van por la gloria eterna

Multitudes de aficionados de los finalistas llenan las calles de la capital de Perú.

Una marea de torcedores del equipo rubro-negro desfiló la tarde del jueves con una réplica del trofeo en el distrito turístico de Miraflores.

Largas filas de hinchas, con camisetas del Verdão y el Mengão, se veían en el área de migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en medio de cánticos que tronaban en los pasillos.

El Fla aspira a un doblete: el equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil, roza el campeonato de la liga local con la punta de los dedos, con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y dos partidos por disputar.

El cuadro del portugués Abel Ferreira, en contraste, encadena cinco encuentros sin victoria con los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa.

“Es un equipo con espíritu ganador (...) capaz de dar la vuelta a los resultados cuando nadie cree”, advirtió este viernes en rueda de prensa Ferreira, doble campeón continental.

Gane quien gane, el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, coronará por séptima temporada consecutiva a un equipo de Brasil.

Se espera a unos 50.000 aficionados brasileños en la ciudad, en estado de emergencia desde finales de octubre por una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Brasilia se postuló como alternativa para albergar el juego ante protestas sociales que se registraron paralelamente en Lima, pero la propuesta no encontró eco.

Desde que el Santos de Pelé inauguró en 1962 la lista de ganadores de la Libertadores de Brasil, ningún club del país de la Selecão pentacampeona mundial ha podido conquistar cuatro veces el evento.

El Rey de Copas, Independiente de Avellaneda, lidera el listado de campeones continentales con siete coronas, aunque la última se remonta a 1984. En cuanto a los triunfos por países, Brasil igualará a su gran rival, Argentina, con 25 cada uno.

El vencedor en Lima disputará además la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Alineaciones probables

Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo - Khellven, Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez - José Manuel López, Vitor Roque. D.T.: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Erick Pulgar - Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. D.T.: Filipe Luís. Árbitro: Darío Herrera (ARG).