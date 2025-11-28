Cerro Porteño: Solo falta saber qué once arranca

Una semana dificultosa pasó el lateral zurdo, Blas Riveros, lo que abre la incógnita de si el técnico uruguayo Jorge Bava lo alistará desde el vamos después de la afección que incluso lo llevó a internarse por un par de días en un sanatorio.

Blas comenzó a entrenar con normalidad hoy, queda por ver cómo se desenvuelve en el entrenamiento de mañana, pero se confía en que estará a las órdenes del entrenador. De todas maneras, está listo Guillermo Benítez, este que reapareció en el partido pasado luego de estar ausente a lo largo del campeonato desde la segunda fecha por una seria lesión.

Otra duda es si se mantiene Rodrigo Gómez o el charrúa Fabricio Domínguez Huertas se retrasa a la defensa y permite el ingreso de otro ofensivo. El que recuperará su lugar es Matías Pérez, tras blanquear la sanción por cinco amarillas.

Por de pronto, se anota a: Alexis Arias; Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Segio Araújo y Luis Amarilla.

* Árbitro: Derlis López López. Asistentes: Roberto Cañete y Carmelo Candia. Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza. VAR: José Méndez. AVAR: José Cuevas.