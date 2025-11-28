Jagoba vs Lisci, un duelo para escapar de la zona baja

Los bermellones siguen sumando buenas sensaciones a pesar de su derrota contra el Villarreal (2-1), dejando atrás el desliz de su mal partido contra el Betis (3-0) gracias a un buen partido contra el Getafe (1-0) en Son Moix.

Los problemas defensivos siguen apareciendo en un equipo que, con mejorías ofensivas, sigue arrastrando la poca fiabilidad transmitida por sus defensas, con errores groseros en las últimas derrotas que no se pueden permitir contra Osasuna.

La aparición de Omar Mascarell en el pivote ha ayudado a contener al equipo en muchas fases, liberando a Samu Costa para que muestre su faceta más goleadora con dos tantos en lo que llevamos de curso, y acompañar en la parcela ofensiva con mayor presencia en el área.

Un jugador fijo en el frente de ataque es Jan Virgili, quien lleva sin disfrutar de un gran partido con el Mallorca varias semanas y querrá lucirse ante su afición junto a Pablo Torre, que apunta a repetir titularidad después de su buen hacer en La Cerámica.

Quien será fundamental es Vedat Muriqi, suplente en la última jornada y una de las claves para atacar a la zaga rojilla en un partido propenso para sus características físicas. Podría estar acompañado de Antonio Sánchez en un 4-2-3-1 o de Mateo Joseph en un 4-4-2.

Entretanto, el Club Atlético Osasuna volverá a intentarlo visitando al Mallorca tras cinco jornadas sin conocer la victoria y una falta de gol que ha situado al cuadro navarro en la lucha por eludir el descenso en los primeros meses de campeonato.

El equipo de Alessio Lisci atraviesa el peor momento desde la llegada del técnico italiano. La falta de carácter, combinado con un fútbol sin una idea clara de juego, comienza a molestar a una afición a la que jamás le ha hecho falta mucho creer en los suyos.

Este sábado, una nueva salida, de esas que tanto están pesando esta campaña. Osasuna solo ha logrado un empate en los 7 encuentros disputados a domicilio, con un único tanto 630 minutos, obra de Ante Budimir frente al Villarreal el pasado 20 de septiembre.

Con estos números bastaría para ver que el choque de mañana es todo un reto, pero la dificultad no termina ahí. Los navarros tan solo han logrado ganar en una ocasión de las 15 últimas visitas realizadas.

“Todo lo que sea estar juntos, suma. Entonces tenemos que juntarnos, hacernos fuertes entre club, afición y entrenadores.... Todos queremos lo mismo, hay que hacer piña y sumar”, ha afirmado Lisci en la rueda de prensa previa a la cita. La imagen dejada ante la Real Sociedad en el último choque disputado no gustó nada a El Sadar.

El técnico romano cuentas con las bajas de Iker Benito y Valentin Rosier, quedando la vuelta del segundo para el mes de enero. Budimir ha entrado en la convocatoria, a pesar de que todavía no se ha recuperado de la lesión sufrida en Oviedo a principios de noviembre, por lo que Raúl García de Haro podría seguir de titular.

Respecto a la presencia del exentrenador rojillo Jagoba Arrasate al frente del Mallorca ha manifestado que “Jagoba conoce a la plantilla, pero no juega. Al final, por mucho que la conozca, los jugadores tienen muchos patrones en el campo. No podemos estar pensando qué va a pensar él para cambiarlo nosotros”.

Lisci no parece tener claro el sistema actual. Con la defensa de cinco futbolistas elegida desde verano, el preparador decidió dar un giro hace unas jornadas hacia la de cuatro. Hace una semana, combinó ambas ante los txuri urdin.

Alejandro Catena no estará por acumulación de tarjetas, lo que abre la puerta a un Jorge Herrando que espera con ganas la oportunidad, posibilidad a expensas de ver el sistema defensivo por el que opte su entrenador.

Con 11 puntos, Osasuna está empatado con el Girona, equipo que abre la zona de descenso, mientras que a dos se encuentran el Levante (19º) y el Real Oviedo (20º). El Mallorca es 16º con 12 unidades, lo que eleva la cita a partido directo.

El entrenador de Osasuna ha convocado a 19 jugadores para la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports: S. Herrera, Aitor Fdez, Juan Cruz, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Mikel, Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Moi Gómez, A. Osambela, Raúl, Kike Barja, Budimir, S. Becker y Víctor M. V.

RCD Mallorca: Lucas Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu Costa, Antonio Sánchez o Mateo Joseph, Pablo Torre, Jan Virgili; Vedat Muriqi.

Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Boyomo, Herrando, Juan Cruz, Bretones; Rubén García, Torró, Aimar; Raúl García de Haro, Víctor Muñoz.

Árbitro: Jesús Gil (Comité extremeño).