Todo o nada para Irán e Italia y trámite de Brasil con Panamá con el liderato asegurado

Los dos conjuntos suman tres puntos, pero el empate le vale a las europeas debido a su mejor coeficiente de goles marcados y recibidos en las dos jornadas disputadas.

La estrella italiana, Renata Adamatti, ha registrado cuatro goles y tres asistencias en dos partidos, por lo que su aportación será determinante para el partido de este sábado a las 10 (hora española) ante Irán.

Así, Ana Carolina Sestari, meta de Italia, admitió las dificultades del encuentro y comentó: “Sabemos que Irán es un equipo muy fuerte, pero creemos en nuestras propias cualidades. Perder contra Brasil no cambia nada, son el mejor equipo del mundo. Confiamos en que llegaremos a cuartos de final, aunque habrá que trabajar mucho durante los 40 minutos”.

Las esperanzas de Irán pasan por la calidad y experiencia de Fereshteh Karimi, que destacó la ilusión de sus compañeras por ganar, aunque admitió la calidad del rival. “Italia es un gran equipo, pero voy a poner 20 años de experiencia y todo lo que tengo para vencerlas. Estoy segura que lo haremos y avanzaremos", aseguró.

Brasil, favorita número uno al título, tiene fijo el liderato y el pase a cuartos de final, aunque buscará el pleno de triunfos ante Panamá, que ya no tiene opciones matemáticas de pasar en un partido que empezará a las 12:30 hora española.

El trío formado por Amandinha, Emily Marcondes y Ana Luiza quiere despedir esta fase con un pleno de triunfos.