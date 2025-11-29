2-2. Santiago Hidalgo deja sin liderato al Marsella

El Marsella llegó a remontar un marcador adverso y estuvo a dos minutos del triunfo, pero un error defensivo, un despiste, dio un punto al Toulouse del español Carles Martínez, que lleva ya seis partidos sin ganar.

El París Saint Germain, derrotado horas antes por el Mónaco en el estadio Luis II, se mantiene líder en esta decimocuarta jornada pero con un solo punto de ventaja sobre el equipo de Roberto de Zerbi, invadido de frustración al final.

No encontró premio a su enorme esfuerzo el Marsella, que se puso por delante a un cuarto de hora del final con un gol del danés Pierre Emile Hjbjerg. Pero el Toulouse, que no gana en el Velodrome desde 2012, frenó la buena racha del conjunto local, que llevaba tres victorias seguidas después de un choque en el que se puso en ventaja al cuarto de hora con un tanto del brasileño Emersonn en una gran jugada personal.

Recibió la pelota de Djibril Sidibe en el medio campo, por la derecha, superó a su marcador y emprendió una carrera en solitario hacia la portería de Gerónimo Rulli, al que batió.

Se enredó el Marsella, que pudo empatar en la segunda mitad, en el minuto 52, con un tiro al poste de Hojbjerg, que recogió dentro del área un balón suelto y disparó con intención, pero Rasmus Nicolaisen, en la trayectoria, evitó el gol y envió la pelota al palo. Se salvó el Toulouse.

También se topó con el palo el Toulouse, que pudo sentenciar en el 65, en un disparo de Aron Donnum desde lejos al ver a Rulli fuera de su meta. La pelota la repelió el larguero y Emersson no fue capaz de llevar a la red el rechace.

Se salvó el Marsella, que empató un minuto después en un pase largo de Bilal Nadir hacia la carrera de Igor Paixao, que sorteó al meta Guillaume Restes, fuera de posición, y envió la pelota a la red.

El gol sosegó al Marsella, que marcó el 2-1 a un cuarto de hora del final. Un gran centro de Pierre Emerick Aubameyang al segundo palo lo cabeceó con acierto Hjobjerg, que hizo el segundo y puso al equipo de De Zerbi por delante y con el liderato en su poder.

Pero irrumpió Santiago Hidalgo, oportuno, con solo tres minutos en el campo, y en el 93, tras un centro al área del estadounidense Mark McKenzie, remató de cabeza, superó a Rulli y dejó el liderato en poder del PSG.