El Celta, a por el primer triunfo en Balaídos para engancharse a la pelea por Europa

Separados por tan solo cinco puntos, los que el Espanyol tiene de ventaja sobre el equipo gallego, el duelo es de máximo importancia para los celestes, por la necesidad de conseguir ese ansiado triunfo liguero en Balaídos y para evitar descolgarse de la pelea por la quinta y sexta plaza.

Claudio Giráldez tiene a toda su plantilla disponible después de que esta mañana tanto el defensa central Carlos Domínguez como el mediocentro Fran Beltrán hayan entrenado con normalidad en la única sesión de entrenamiento que el Celta ha tenido para preparar este encuentro.

Tras la rotación masiva en el duelo europeo, el técnico celeste volverá a tirar de los habituales titulares. El portero Radu, los defensas Starfelt, Javi Rodríguez y Marcos Alonso, el extremo Sergio Carreira y Aspas apuntan al once, en el que también podrían entrar Hugo Sotelo, Pablo Durán y Bryan Zaragoza.

El Espanyol en cambio visita al Celta en Balaídos después de ganar al Sevilla en la anterior jornada (2-1), un triunfo que confirmó el buen momento de los catalanes, consolidados en la zona europea de la tabla y con la voluntad de seguir brillando también fuera de casa.

Los blanquiazules acumulan elogios por su juego y por sus resultados. De todas formas, el rendimiento a domicilio es una de sus asignaturas pendientes. Hasta ahora, los jugadores de Manolo González han sumado un único triunfo fuera, contra el Oviedo (0-2). El Celta no ha ganado en casa este curso.

El Espanyol llega al choque contra el cuadro vigués en un gran momento de madurez futbolística. El vestuario, además, tiene claro que no puede bajar las revoluciones si quiere seguir en la parte alta de la clasificación. El objetivo del bloque catalán es la permanencia, pero seguir ganando es la meta a corto plazo.

Por otra parte, Balaídos no es un campo especialmente hostil para el Espanyol. Las últimas cinco visitas del conjunto blanquiazul se han saldado con tres empates y una victoria para cada equipo. El último precedente, en la 2024-25, acabó con triunfo periquito (0-2) gracias a un doblete de Roberto Fernández.

Precisamente, Roberto es uno de los nombres a seguir en el lado blanquiazul al acumular tres dianas y marcar en la anterior jornada contra el Sevilla. Su compañero arriba, Pere Milla, es otra de las grandes referencias del equipo, con cinco tantos. En la portería, el serbio Dmitrovic es un seguro bajo palos.

En cuanto a la enfermería, el cuerpo técnico sigue sin poder contar para esta jornada liguera con el delantero Javi Puado, que se recupera de un esguince en la rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza o Rueda, Hugo Sotelo, Beltrán, Carreira; Aspas, Bryan Zaragoza y Pablo Durán o Borja Iglesias.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Urko, Edu Expósito; Dolan, Pere Milla y Roberto Fernández.