Flick revoluciona el once del Barcelona; Parada entra por Youssef en el Alavés

La ausencia de última hora de Frenkie de Jong en la convocatoria, junto al hecho de que Pedri vuelva a la lista pero aún no esté para ser titular, han llevado al técnico alemán a apostar por primera vez esta temporada por Bernal y Casadó como pareja de inicio en el doble pivote.

Asimismo, Raphinha —que ya dispuso de minutos ante el Athletic Club y el Chelsea— partirá de inicio y completará el tridente ofensivo junto a Robert Lewandowski y Lamine Yamal, un trío que hasta ahora solo había coincidido 21 minutos en lo que va de curso.

En el conjunto vitoriano, la entrada de Víctor Parada por Youssef Enriquez es la principal novedad en un once del que también se cae Toni Martínez. Eduardo 'Chacho' Coudet opta por reforzar el centro del campo con la incorporación de Pablo Ibáñez.