29 de noviembre de 2025 - 12:05

Flick revoluciona el once del Barcelona; Parada entra por Youssef en el Alavés

Barcelona (España), 29 nov (EFE).- La presencia de Marc Bernal y Marc Casadó en el doble pivote, la inclusión de Eric García como lateral derecho en lugar de Koundé y el regreso de Raphinha tras su lesión son las principales novedades del once titular del Barcelona para recibir este sábado (16.15) al Alavés en el Spotify Camp Nou.

Por EFE

La ausencia de última hora de Frenkie de Jong en la convocatoria, junto al hecho de que Pedri vuelva a la lista pero aún no esté para ser titular, han llevado al técnico alemán a apostar por primera vez esta temporada por Bernal y Casadó como pareja de inicio en el doble pivote.

Asimismo, Raphinha —que ya dispuso de minutos ante el Athletic Club y el Chelsea— partirá de inicio y completará el tridente ofensivo junto a Robert Lewandowski y Lamine Yamal, un trío que hasta ahora solo había coincidido 21 minutos en lo que va de curso.

En el conjunto vitoriano, la entrada de Víctor Parada por Youssef Enriquez es la principal novedad en un once del que también se cae Toni Martínez. Eduardo 'Chacho' Coudet opta por reforzar el centro del campo con la incorporación de Pablo Ibáñez.